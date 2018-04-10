Bir tuhaf sansür kararı: Haber tamam ama...

'Metro Turizm’de 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' başlıklı habere kısmi sansür kararı geldi. Haberin linkine 'güncel olup, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığı' gerekçesiyle sansür getirilmezken, haberle aynı başlığı taşıyan tweet ise yine aynı mahkemenin kararıyla 'kişilik haklarına saldırı' iddiasıyla sansürlendi.

Metro Turizm, aralarında soL'un da yer aldığı haber sitelerinde yer alan "Metro Turizm’de 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" başlıklı habere sansür talebinde bulundu.

Talebi karara bağlayan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, ilginç bir karara imza atarak habere değil haberin başlığını taşıyan tweete sansür kararı aldı.

Kararda, "5651 Sayılı kanunun internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun 9. Maddesindeki düzenleme doğrultusunda erişimi

engellenmesi istenen linkler incelendiğinde; haberin güncel olup, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığı Anayasamızda güvence altında olan basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı kanaatine varıldığından talebin reddine, Twitter internet sitesinde yer alan yazıların ise kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu anlaşıldığından Twitter adresinde yayınlanan yazılar yönünden talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur" denildi.

Ancak işin ilginç yanı, soL'un habere ilişkin attığı tweetle haberin başlığının aynı olması.

Yani mahkeme bir çocuğun istismara uğramasına ilişkin haberimizin sansüre konu olmasını reddederken, aynı içerikli tweet ise tuhaf bir şekilde "kişilik haklarına saldırı" olarak değerlendirildi.

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