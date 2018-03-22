Bir gazete bayisinin vitrini: İşte AKP destekçisi gazeteler...

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılması süreci başladı. Gazete bayisine gittiğinizde gözünüze çarpan belli başlı gazetelerin AKP'ye olan desteğine bir göz atalım...

Bir sabah bayiye, markete, bakkala gittiniz ve gazete almak istiyorsunuz...

Size sunulan günlük gazetelere şöyle bir bakalım...

Sabah (AKP'nin yayın organı - Turkuvaz Medya Grubu)

Yeni Şafak (AKP'nin yayın organı)

Türkiye (AKP destekçisi - İhlas Holding)

Hürriyet (AKP destekçisi Demirören Grubu'na satış süreci başladı)

Posta (AKP destekçisi Demirören'e satış süreci başladı)

Fanatik (AKP destekçisi Demirören'e satış süreci başladı)

Milliyet (AKP destekçisi Demirören'e ait)

Star (AKP destekçisi Yeşildağ ailesine ait)

Akşam (AKP destekçisi Yeşildağ ailesine ait)

Vatan (AKP destekçisi Demirören'e ait)

Haber Türk (AKP destekçisi Ciner Grubu'na ait)

Karar (AKP destekçisi - Davutoğlu ekibine yakın)

Güneş (AKP destekçisi Yeşildağ ailesine ait)

Takvim (AKP'nin yayın organı - Turkuvaz Medya Grubu)

Akit (AKP destekçisi)

Diriliş Postası (AKP destekçisi)

Milat (AKP destekçisi Ali Adakoğlu'na ait)

Foto Maç (AKP'nin yayın organı - Turkuvaz Medya Grubu)

DAĞITIM TEKELİ DE AKP'NİN ELİNDE

Türkiye'de iki büyük dağıtım ağı bulunuyor.

Bunlardan biri Turkuvaz Medya Grubu'na yani AKP'nin yayın organı Sabah grubuna ait dağıtım ağı.

Diğeri de Yaysat olarak bilinen Doğan Medya Grubu'na ait dağıtım ağı. Şimdi Doğan Medya'nın Yaysat'ı da Demirören Medya Grubu'na satılıyor.