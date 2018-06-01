'BİM Marketler Grubu Star ve NTV'yi satın alıyor' haberine ilişkin açıklama

Doğuş Yayın Grubu kanallarının BİM Marketler Grubu’na satılmak üzere olduğu iddia edildi. BİM'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Doğuş Grubu’nun Star TV'nin diğer kanalları NTV, Kral TV ile birlikte satışı konusunda BİM’le anlaşmanın son noktasına kadar gelindiği iddia edildi.

BİM Şirketler Grubu iddiayla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Bazı haber mecralarında yayınlanan ve halen Doğuş Grubuna ait bulunan Star, NTV ve Kral TV

kanallarının BİM’e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye perakende sektörünün lideri BİM’in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı yoktur ve anilan TV kanalları için Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmamıştır.

Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.

BİM Birleşik Mağazalar"