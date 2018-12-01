Beş yıl önce müebbeti manşetten verenler, 'Ergenekon yokmuş' kararını görmediler

Fethullah Gülen cemaati güdümündeki hakimlerin 2013'te verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezaları manşetten duyuran medya, 'Ergenekon diye bir örgüt yok' kararını birinci sayfadan bile vermedi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen "Ergenekon kumpası" davasında savcı, "Ergenekon örgütünün varlığı ispat edilemedi" şeklinde mütalaasını dün açıklamıştı. Savcılık tüm sanıklar hakkında terör suçundan ceza verilmemesini talep etti. Fethullah Gülen cemaati güdümündeki savcılarının 12 Haziran 2007'de İstanbul Ümraniye'deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başlatılan kumpas sürecinin ardından 4 bin 161 gün geçti. 235 sanıklı Ergenekon davasında, savcı “örgüt yok” dedi. Cemaat bağlantılı hakimler 5 Ağustos 2013’te Ergenekon kumpas davasında ağırlaştırılmış müebbet cezaları yağdırırken, medyada bu karar adeta sevinçle karşılanmış, müebbet cezalar manşetten verilmişti. İLGİLİ HABER Ergenekon savcısı mütalaasını açıkladı: Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi MÜEBBETİ MANŞETTEN DUYURDULAR, ERGENEKON YOK KARARINI GÖRMEDİLER Aynı gazeteler dün savcının Ergenekon kumpası için “örgüt yok” şeklindeki mütalaasını ilk sayfalarından dahi görmedi. İşte o gazetelerin 5 Ağustos 2013 ve 1 Aralık 2018 tarihli manşetleri: