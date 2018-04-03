Beraat ettiği davadan yeniden yargılandı: Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün ceza

Gazeteci-yazar Hasan Cemal, daha önce yargılanıp beraat ettiği 'Çekilme Günlüğü' başlıklı yazı dizisi nedeniyle tekrar yargılandı. Cemal bu kez 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

“Çekilme Günlüğü” yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan ve beraat eden T24 yazarı Hasan Cemal’e, yeniden yargılama sonucu 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

PKK’nin 2013’te Türkiye sınırları dışına çıkma sürecini takip ettiği “Çekilme Günlüğü” yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan ve beraat eden Hasan Cemal, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin bu kararı 10 Kasım 2017’de bozmasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında Cemal ile avukatları hazır bulundu.

Avukat savunmalarının ardından mahkeme heyeti “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla Hasan Cemal’e 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.