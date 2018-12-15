Basın kartı yönetmeliği yargıya taşınıyor

Çağdaş Gazeteciler Derneği, dün yayımlanan basın kartı yönetmeliğiyle gazetecilerin 'sarayın memuru'na dönüştürülmek istendiğini belirterek 'yasal haklarımızı kullanma yoluna gideceğiz' dedi. Basın-İş ise yönetmelikle basın kartları konusunda iktidar tarafından gösterilen keyfiliğin daha da artacağına işaret ederek yeni bir komisyon oluşturma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla basın kartları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe tepkiler sürüyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden (ÇGD) yapılan açıklamada "Düşünce ve ifade özgürlüğünün gazetecilik mesleğinin vazgeçilmezi olduğunu bilmeyenlerin kaleminden çıktığı anlaşılan yönetmelik, gazeteciliği Resmi Gazete yayıncılığına, gazeteciyi de memura dönüştürmek istemektedir" denildi. Açıklamada gazetecilik mesleğini uzun süredir baskılarla sindirmeye çalışanların "kafalarındaki memurluğu gazetecilik diye mevzuata işlemeye uğraştıkları" ifadesine yer verildi.

'ONLAR GAZETECİ DEĞİL TERÖRİST ALGISI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR'

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte gazeteciliğin "terör faaliyeti" ile eşdeğer tutma çabasının dikkat çektiği belirtilen açıklamada "Basın kartı alabilme ya da kartın iptali kriterleri arasına Terörle Mücadele Yasası’ndaki çeşitli hükümler serpiştirilerek, tutuklu gazetecilere oyun oynanmakta ve ‘onlar gazeteci değil terörist’ algısı oluşturulmak istenmektedir" denildi.

Yönetmelikte gazeteciler üzerinde yargısal kararlara dayalı olanların yanısıra hiçbir yargı kararına dayanmayan baskı unsurlarının da yer aldığını belirten ÇGD "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, haklarında hiçbir yargı kararı olmasa dahi gazetecilerin basın kartını keyfine göre iptal edebileceği ve bu sebeple basın kartı iptal edilen gazetecinin basın kartı başvurusu yapma hakkının ömür boyu elinden alınacağı anlaşılmaktadır" dedi. Yönetmeliğin Anayasa ve yasalara aykırı olduğu belirtilen açıklamada derneğin gerekli hukuki değerlendirmeleri de yapıp yasal haklarını kullanma yoluna gideceği bildirildi.

BASIN-İŞ: KOMİSYON KURULMALI

DİSK'e bağlı Basın-İş de yönetmeliğe tepki gösterdi. Basın-İş'ten yapılan açıklamada sarı basın kartının gazetecilik ruhsatı olmadığı vurgulanarak "Yönetmelikten anladığımız, bundan sonra sadece Saray’ın gazetecilerine sarı basın kartı verileceği. Uzun bir süredir sarı basın kartı konusunda keyfi davranılıyordu. Birçok meslektaşımızın kartları keyfi olarak iptal edildi. Bu keyfiyet artarak sürecek" denildi. DİSK Basın-İş'in iktidar tarafından dağıtılan sarı basın kartlarını gazetecilik ruhsatı olarak görmediği dile getirilen açıklamada "Gazetecilere ve meslek örgütlerine önerimiz şudur: Meslek örgütleri birlikte ilkeler belirlemeli ve bir komisyon oluşturmalı. Basın kartları bu komisyon tarafından verilmeli. DİSK Basın-İş olarak böyle bir komisyonun kurulmasında aktif olarak yer alacağımızı duyururuz" denildi.

