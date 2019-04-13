Barış Terkoğlu’nun yazısına erişim engeli getirildi

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun Cumhuriyet’te kaleme aldığı “Pelikancılar neden saldırıyor” başlıklı yazısına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararını Twitter hesabından paylaşan Terkoğlu karara tepki gösterdi.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun Cumhuriyet’te kaleme aldığı “Pelikancılar neden saldırıyor” başlıklı yazısına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Terkoğlu’nun 4 Nisan’da yazdığı yazıda, seçimin ardından Pelikancılar olarak bilinen grubun İstanbul’un kaybedilmesinin ardından harekete geçtiğini iddia etmişti.

TERKOĞLU: KAĞIDA, YÜREĞE VE AKLA YAZILAN ESKİR AMA SİLİNMEZ

Terkoğlu, 4 Nisan’da yayımlanan yazısında, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybetmesinin ardından “Pelikancılar” olarak bilinen grubun harekete geçtiğine işaret ediyordu. Erişim engeli kararını Twitter hesabından paylaşan Terkoğlu, “Pelikan yapılanması, İstanbul’daki rant ilişkilerini anlatan ‘Pelikancılar neden saldırıyor’ başlıklı yazıma erişim engeli getirdi. Kâğıda, yüreğe ve akla yazılan eskir ama silinmez. Türkiye, devlet içindeki yasadışı yapılanmalarla hesaplaştığı gün bu yazıları yeniden okuyacak” ifadeleriyle karara tepki gösterdi.