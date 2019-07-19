Bakur'un yönetmenleri Mavioğlu ve Demirel’e hapis cezası

‘Bakur’ adlı belgesel film nedeniyle yargılanan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel’e 4’er yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

“Bir Gerilla Belgeseli: Bakur (Kuzey)” adlı belgesel film nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak”tan yargılanan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile yönetmen Çayan Demirel’e 4’er yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın yedinci duruşmasında mahkeme heyeti Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 3'er yıl hapis cezası verdi.

Suçun basın yayın yoluyla işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılarak 4'er yıl 6'şar aya çıkarıldı. Ayrıca, Mavioğlu ve Demirel hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

‘BU AĞIR CEZALAR BAŞKALARI İBRET ALSIN DİYE, SAKIN İBRET ALMAYIN’

Sosyal medya hesabından “Henüz son savunmamızı bile vermemiştik” diyerek karara tepki gösteren Mavioğlu, “Film çekene, yazı yazana, hakikatin peşine düşene, sözünü esirgemeyene verilen bu ağır cezalar başkaları ibret alsın diye. Sakın ibret almayın, sakın cümlenizi eksiltmeyin, sakın enseyi karartmayın. Nelerin üstesinden geldik, bu zorbalık da aşılır elbet!” mesajını paylaştı.