‘Bakanlık tutuklu gazeteci yok’ diyemedi

CHP'li milletvekili Utku Çakırözer; iktidarın 'tutuklu gazeteci yok' ezberi karşısında bu kez soruyu değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne 'bir gazetede veya internet sitesinde yayımlanmış yazısı gerekçe gösterilerek kaç kişi yargılanıyor, kaç kişi tutuklu' sorusunu yönelten Çakırözer, 'ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz gerektirdiği' yanıtını aldı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, CİMER üzerinden Adalet Bakanlığı’na bir gazete ya da internet sitesinde yazdığı yazılar nedeniyle kaç kişinin tutuklu olduğu yönündeki sorusuna “Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz gerektirdiği” yanıtı verildi. Çakırözer, “Adalet Bakanlığı ‘tutuklu gazeteci yok’ diyemedi, ‘sayamadık’ dedi. Onlarca gazeteci cezaevinde, yüzlercesi yargılanıyor”dedi.

CHP’li Çakırözer, iktidarın “tutuklu gazeteci yok” sözleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden (CİMER) Adalet Bakanlığı’na “Bir gazetede veya internet sitesinde yayımlanmış yazısı gerekçe gösterilerek kaç kişi yargılanıyor, kaç kişi tutuklu” diye sordu. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden verilen yanıtta “İstenilen ayrıntıda veri ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgiye yönelik olduğundan dolayı istatistiki bilgi sunulamamaktadır” denildi.

Verilen yanıt üzerine açıklama yapan Utku Çakırözer, “Gazeteciler, yazarlar, çizerler, aydınlar, düşünürler bir köşe yazısından, karikatüründen, paylaştığı bir tweet’ten kolayca, haksız, hukuksuz iddianamelerle yargılanabiliyor, hızla cezalandırılıyor, adaletsiz bir şekilde hapse giriyor. Bugüne kadar ‘tutuklu gazeteci yok’ ezberi inatla sürdürülüyordu. Şimdi Adalet Bakanlığı ‘tutuklu gazeteci yok’ diyemedi, ‘sayamadık’ dedi. Çünkü ‘yok’ demek rasyonel değil, dünya biliyor ki sadece yazısından dolayı onlarca gazeteci cezaevinde, yüzlercesi yargılanıyor” dedi.