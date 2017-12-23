Ayşenur Arslan'dan Nagehan Alçı'ya: Kazı yakmışsın Nagehan, çevirsen ne olur

Ayşenur Arslan, Nagehan Alçı'ya "Sen kusura bakma Nagehan! Kazı yakmışsın! Artık çevirsen ne olur!" dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, geçen günlerde köşesinde kaleme aldığı yazısına BirGün yazarı Ayşenur Arslan, "Bu bir itiraftır" diyerek yanıt verdi.

Arslan bugünkü köşesinde “Kimse kusura bakmasın’ diyor Nagehan, ‘Erdoğan, ‘Askeri vesayeti bırakalım, Gülenistlere bakalım’ diyemezdi. Ayrıca 2011-12’de Gülen’e savaş açılsaydı AK Parti tavanında ve tabanında hiç kimse ikna olmazdı.’ Sen kusura bakma Nagehan! Kazı yakmışsın! Artık çevirsen ne olur! AKP tavan ve tabanı, iktidarın FETÖ konusunda yanıla yanıla / kandırıla kandırıla / yazık, bilemeden göremeden darbelere geldiğine ve daha nelere nelere inandı da… Buna mı ikna olmayacaktı! Bunun adı itiraftır. İfşadır. Gerçeğin dile getirilişidir" ifadelerine yer verdi.