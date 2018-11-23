Ayşe Arman'dan açıklama: Bu iddiayı yayan herkes şerefsizdir

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın para karşılığında röportaj yapmakla suçladığı Ayşe Arman'dan açıklama geldi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın para karşılığında röportaj yapmakla suçladığı Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman'dan açıklama geldi.

“Meslek hayatım boyunca pek çok gerçek dışı ithamla karşı karşıya kaldım. Bu, en iğrenciydi” diyen Arman, Ben hiç kimseye ‘Şerefsiz!’ demedim, insanlar birbirine bu kadar ağır bi hakareti nasıl der onu da bilmezdim, artık biliyorum. Benimle ilgili bu iftirayı çıkartan, iftiraya iftira ekleyen, köpürten herkes şerefsizdir. Bugüne kadar susmanın nedeni gazetemin açıklamayı kendisinin yapmak istemesi" ifadelerini kullandı.

Arman, "Herhangi bi röportajdan para aldığımı, para istediğimi söyleyecek bir baba yiğit varsa, gelsin karşıma, yüzüne söylesin. Ya da çıksın medyaya söylesin, ‘Evet para verdim!’ desin. Bu yapılan en aşağılık şey, isim vermeden muallak bi şekilde para alış verişinin olduğunun söylenmesi. O zaman açıkla! Söyleyeni getir karşıma! Düşmanlığın, kıskançlığın, alt oymanın bu kadarı fazla. Bir de gazetem bana iyi bi maaş ödüyor, niye böyle bi şeye ihtiyaç duyayım? Benim menajerim filan da yok, ben şarkıcı mıyım?" dedi.