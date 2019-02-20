Türkiye Komünist Partisi'nin 'Aynı gemide değiliz' sloganı Yeni Akit'i rahatsız etti. TKP'nin İstanbul Kartal'da düzenlediği seçim etkinliğini haberleştiren Akit, haberdeki ifadeleri çarpıtmaya girişti, 'Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... Türkiye gemisini batıracağız' başlığı attı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Kartal'da düzenlediği seçim etkinliği Yeni Akit tarafından çarpıtılarak verildi, TKP hedef gösterilmeye çalışıldı.

31 Mart seçimlerine "Aynı gemide değiliz! Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var" sloganıyla 81 ilde ve çok sayıda ilçede kendi adaylarıyla giren TKP, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Kartal'da bir seçim etkinliği düzenlemişti.

Etkinlikte konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Biz diğer düzen partilerine benzemeyiz. Biz programımız ve ilkelerimizle aynı yolda yürüyoruz ve birbirimize yoldaş diyoruz. Biz 'aynı gemide değiliz' dedikçe, 'biz aynı gemideyiz' diyenler arttı" derken, "25 milyar dolar servetin üstüne oturan kişiyle aynı gemideyiz öyle mi? Asgari ücretle çalışan birinin böyle bir servet biriktirmesi için hiçbir şey yemeden içmeden 15 milyon ay çalışması gerekiyor. Biz aynı gemideyiz öyle mi? Biz o gemiyi batıracağız. Eşitlikçi bir düzen kuracağız. Başka bir düzen mümkün, sosyalizm mümkün. Ekmeğimizi işimizi başka türlü savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Okuyan'ın bu sözlerini tahrif haberleştiren Yeni Akit, "Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... 'Türkiye gemisini batıracağız'" başlığını kullanırken, "Yerel seçim hazırlıkları kapsamında İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, tehditkâr ifadelere yer verdi. Türkiye'de herkesin aynı gemide olmadığını söyleyen Okuyan, 'Biz o gemiyi batıracağız' sözleriyle tehditler savurdu" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Akit'in haberine Twitter üzerinden yanıt verdi: