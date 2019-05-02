AYM'den Cumhuriyet davası kararı: Dört gazetecinin başvuru reddedildi

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet davasına ilişkin yapılan bireysel başvurular hakkında Kadri Gürsel’in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verirken Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Bülent Utku'nun başvuruları reddedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet davasına ilişkin yapılan bireysel başvuruları ilişkin kararlarını verdi.

Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Kadri Gürsel’in kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

SABUNCU, ŞIK VE UTKU'YA RET

Cumhuriyet eski İcra Kurulu Bakanı Akın Atalay, Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, eski muhabiri Ahmet Şık ve eski Vakıf Üyeleri Bülent Utku başvuruları reddedildi.

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik 31 Ekim 2016’da yapılan operasyonlar sonucunda eski yazar ve yönetici olan 12 kişinin tutuklanması üzerine avukatlar Tora Pekin ve Abbas Yalçın, 26 Mayıs 2016’da Anayasa Mahkamesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018’de karar vermiş ve dönemin Cumhuriyet yazar ve yöneticilerini haberleri delil göstererek “örgüte yardım” suçundan mahkum etmişti. Bu süreç içerisinde dosyayı görüşmeyen AYM’nin ilgili bölümü, Temmuz 2018’de dosyayı görüşerek başvuruları Genel Kurul’a sevk etmişti.

Öte yandan geçen yılın nisan ayında sonuçlanan davada birçok isme hapis cezaları verilmişti. Beş yılın altında hapis cezası alan sanıkların cezaları, 19 Şubat’ta istinaf mahkemesi tarafından kesinleştirilmişti. Kararın kesinleşmesinin ardından Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper tutuklanmıştı.