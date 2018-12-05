AYM kararı: Habere erişim engeli, basın özgürlüğü ihlalidir

Anayasa mahkemesi, 12 yıl önce yayınlanan bir habere getirilen erişim engelinin ‘basın özgürlüğünün ihlali’ olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bianet'e ait 30 Ağustos 2006’daki "Sıcak iş ilişkileri değil, taciz" başlıklı habere verilen erişim engelini basın ve ifade özgürlüğüne aykırı buldu. AYM, dosyayı yeniden yargılaması yapılmak üzere 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi.

Bianet’te yer alan habere göre 30 Ağustos 2016’da "Sıcak iş ilişkileri değil, taciz" başlığıyla yayınlanan habere İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği 23 Haziran 2015’te erişim engeli getirdi. Haber Best Air isimli bir havayolu şirketindeki taciz iddialarını gündeme getiriyordu.

Erişim engeline yapılan itirazın reddedilmesi üzerine Bianet yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Mahkeme, habere getirilen erişim engellinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiğine hükmetti.

'HABER KAMU YARARI TAŞIYOR'

Resmi Gazete'de açıklanan gerekçeli kararda, haber içeriğinde erişimin engellenmesini gerektiren bir durum olmadığı belirtilirken, haberin kamu yararı taşıdığı belirtildi.

Gerekçeli kararda şöyle dendi: “Söz konusu haberin toplumun önemli sorunlarından biri olan çalışma hayatında kadına yönelik gayriahlaki tutum ve yaklaşımlar ile ilgili olduğu, dolayısıyla kamu menfaatine ilişkin bulunduğu ve bilgilendirme değerinin yüksek olduğu tartışmasızdır. İş yaşamında cinsel taciz olaylarının süregelen bir toplumsal mesele olduğu, somut olay üzerinden geçen zamanın bu gerçeği değiştirmediği dikkate alındığında bir havayolu şirketinin genel müdürü ile ilgili bazı iddiaların da yer aldığı haberin yayımlanmasının kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda kuşku bulunmamaktadır.”