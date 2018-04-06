Aydın Doğan'dan veda konuşması

Doğan Medya'yı Demirören Grubu'na satan Aydın Doğan, Trump Towers’da Posta, Fanatik ve dergi grubu çalışanlarına veda konuşması yaptı.

Doğan Medya’nın Demirören Grubu'na satışının ardından Aydın Doğan veda görüşmeleri yapıyor.

Mecidiyeköy’deki Trump Towers binasına gelerek veda konuşması gerçekleştiren Aydın Doğan, "Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Zorlanma ve baskıyla mesleği bırakmıyorum. Bugünlere yüzümün akıyla geldim. Yaşım 82. Kızlarımla da konuştum onlar da istersen artık kenara çekil dediler” ifadelerini kullandı.

Doğan, Posta ve Fanatik gazeteleri için, “Bu iki gazetenin bendeki yeri çok ayrı. Bunlar bizzat benim tarafımdan kurulmuş gazeteler. Ben kurdum ama asıl patronluğunu her zaman Rıfat (Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay) yaptı. Allah razı olsun. Her zaman namusu, şerefi ile çalıştı, gazeteyi buralara getirdi” dedi.