Aydın Doğan açıklaması: ‘Cezaevinde mi öleyim yoksa bu paraya mı razı olayım'

Gazeteci Ayşenur Arslan, Doğan Medya grubunun satışına ilişkin, 'Bütün bunların 890 milyon dolara gitmesi, ‘Aydın Doğan’ın cezaevinde mi öleyim yoksa bu paraya mı razı olayım, çekip gideyim’ seçeneklerinin arasında olduğunu gösteriyor. 890 milyon dolara ancak Hürriyet ve Posta’yı alırsınız' dedi.

Bir dönem Doğan Medya'da çalışan gazetecilerden Ayşenur Arslan, Doğan Medya grubunun satışını değerlendirdi. “Seçim sürecinde iktidarın bu operasyonla medyadaki kontrolünü pekiştirdiğini” belirten Arslan, Doğan Medya’nın “baskı ve korku yüzünden ucuza satıldığını” söyledi. Özgürüz'e konuşan Arslan “Kanal D, Türkiye’nin 5, 6 ana kanalından biri. Muazzam büyük bir kanal. CNN Türk, Hürriyet. Grubun amiral gemisi. Posta medyada en çok satan gazetelerden bir diğeri, D smart, TV2, Dream TV, Yaysat dağıtım şirketi. Bütün bunların 890 milyon dolara gitmesi, ‘Aydın Doğan’ın cezaevinde mi öleyim yoksa bu paraya mı razı olayım çekip gideyim’ seçeneklerinin arasında olduğunu gösteriyor. 890 milyon dolara ancak Hürriyet ve Posta’yı alırsınız. Çok çok ucuza gitmiş” diye konuştu. İLGİLİ HABER Bir Doğan Medya panoraması: Büyük bir muhalifi mi kaybettik?