'Aydın Doğan 5 yazarı gönderseydi satmak zorunda kalmazdı'

Bir dönemin Cemaatçisi, yeni dönemin AKP'lisi Hüseyin Gülerce, Aydın Doğan'ın yeni Türkiye'yi okuyamadığını ileri sürdü, 'En fazla 5 yazarı gönderseydi, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak devleti temsil ettiği gerçeğini iliklerine kadar kabul etseydi, yayın çizgisine sivil iradenin gösterdiği istikamet yön verseydi, Aydın Doğan hala medya patronuydu...' dedi.

Eski Cemaatçi Hüseyin Gülerce, Aydın Doğan'ın hangi durumda elindeki gazete ve televizyonları satmayabileceğini yazdı.

"Bu satış, Cumhuriyet dönemi medya tarihinin bir dönüm noktasıdır. Nasıl AK Parti iktidarı ve Erdoğan dönemi, siyasi hayatımızın bir dönüm noktası ise Doğan medyanın, bilhassa Hürriyet gazetesinin el değiştirmesi de aynı ölçüde bir dönüm noktasıdır" diyen Gülerce, "Aydın Doğan, 15 Temmuz akşamı bir temsilcisinin jesti ile karar anını yakalamışken yine aklını çeldiler, gönlünü yeni Türkiye’ye açamadı. Yine tereddüt etti, vesayetten Yeni Türkiye’ye geçişi bir defa daha okuyamadı. Eğer okuyabilseydi Aydın Doğan, medyasını satmak zorunda kalmayacaktı. En fazla 5 yazarı gönderseydi, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak devleti temsil ettiği gerçeğini iliklerine kadar kabul etseydi, yayın çizgisine sivil iradenin gösterdiği istikamet yön verseydi, Aydın Doğan hala medya patronuydu..." ifadelerini kullandı.