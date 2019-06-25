'Asla binmem' demişti: Erdoğan'ın uçağıyla Japonya'ya gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Zirvesi için Japonya'ya yapacağı ziyarette uçaktaki gazetecilere Ahmet Hakan'ın da eklendiği öğrenildi. Hakan daha önce 'Erdoğan’ın ya da Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim' demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı seyahatlerine eşlik eden gazetecilere Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan'ın da eklendiği öğrenildi.

T24'te yer alan habere göre, Hakan T24 editörünün "İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını davet edildiğinizi öğrendik, sizden de teyit etmek istedik, bilgi verir misiniz" sorusuna, "Bunun bir haber değeri mi var" karşılığını verdi. Hakan, "Teyit etmek istiyoruz" denilmesi üzerine "İnternet sitelerine konuşmuyorum" dedi.

Japonya'da G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, daha sonra Çin ve Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

Erdoğan'ın bir hafta sürecek olan yolculuğuna çok sayıda gazetecinin yanı sıra Hürriyet'ten Ahmet Hakan da katılacak.

'ASLA BİNMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Ahmet Hakan 16 Ocak 2016 tarihinde Hürriyet'te yayımlanan yazısında, "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim" demişti.

ERDOĞAN 'BARIŞ TESPİHİ' HEDİYE ETMİŞTİ

Hakan, İstanbul seçimleri arifesinde, 21 Haziran'da Vahdettin Köşkü'ndeki canlı yayının ardından Erdoğan'ın kendisine tespih hediye ettiğini yazmıştı. Hakan, Erdoğan'ın "barış tespihi" ifadesini kullandığı hediye için şunları yazmıştı:

"Program bitti... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cebinden iki tespih çıkardı. Birini Salih Nayman’a verdi, diğerini de bana... Bana tespih verirken şakayla karışık 'Bu bir barış tespihi' dedi. Ben de 'Küs değildik ki' falan diye mırıldandım. Duydu mu, duymadı mı, artık orasını bilemiyorum..."

