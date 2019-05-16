Antalya'da gazeteciye saldırı protesto edildi

Antalya'da önceki akşam, çalıştığı gazeteden çıktıktan kısa bir süre sonra 3 kişinin saldırısına uğrayan İdris Özyol'a meslektaşları destek verdi.

Antalya'da önceki akşam çalıştığı Yeni Yüzyıl gazetesinden ayrıldıktan sonra saldırıya uğrayan gazeteci İdris Özyol’a destek vermek ve saldırıyı protesto etmek için Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından Yeni Yüzyıl gazetesi önünde açıklama yapıldı. Açıklamaya gazeteciler dışında çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü de destek verdi.

BU TAŞ DEVRİ ZİHNİYETİ TANIYORUZ

ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Engin Korkmaz; "İdris Özyol, bir süredir belli bir kesim tarafından tehdit ediliyordu. Muratpaşa Belediye Meclisi’nde yaşanan bir tartışmada taraflardan biri, Özyol’un yanı sıra Gerçek Gazetesi’nden Songül Başkaya’yı ve diğer birçok kişiye tehditler savuruyordu" diyen Engin Korkmaz, "Bu tehditler adresini buldu. Hedef gösterilmesinin hemen ardından İdris Özyol, çalıştığı gazetenin yakınında bir grubun saldırısına uğradı. İşine gelmeyen haberi şiddet kullanarak yazdıramayacağını, sevmediği gazeteciyi sopayla susturacağını sanan bu taş devri zihniyetini iyi tanıyoruz. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde kimsenin görmek istemediği bu anlayışın hâlâ can yakıyor olması utanç vericidir" diye konuştu.

Korkmaz'ın konuşması sonrasında söz alan İdris Öyol'un esprili konuşması katılımcıları gülümsetti. Kol ve burun sargılarını işaret eden Özyol, "Arkadaşlar, karşınıza çıkarken daha yakışıklı olmak isterdim. Bu aksesuarı sevmiyorum ben, ama başka alternatifim de yoktu" diye söze başladı.

DÖVEREK TESLİM ALAMAZSINIZ

"Muratpaşa Meclis toplantısından sonra tehditler alıyordum. Dün gazeteden çıktığımda benimle beş - on dakika konuşsa 'Ne şeker adam' diyecek 20 - 25 yaşlarında üç delikanlının saldırısına uğradım" diyen Özyol şöyle konuştu: "Birileri bir şey söylemememizi, kendilerinin istediği bir şey söylememizi istiyor. Onların istediği şeyi söylemediğimiz için de başımıza bunlar geliyor. Bu tür saldırılar tesadüfi değil; Kılıçdaroğlu'na, Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırıların bir devamı. Bu saldırganları kışkışlayıp saldığınızda kendilerini bu şekilde, konuşmak yerine döverek tesis edeceklerini sanıyorlar. Gazeteci bir şey yazdığında yanlış yapmışsa onu konuşarak düzeltemezseniz, tekzip hakkınız vardır, onu kullanabilirsiniz. Döverek gazeteciyi teslim alamazsınız. Yapılan saldırı bu anlamda sadece ona yapılan değil, doğru haberi savunan, demokrasiyi savunan, hukuku savunan gazetecilere yapılan bir saldırıdır. Umarım bu saldırılar benden sonra devam etmez. Yıllardır Antalya'da bu işi yapıyorum, belli bir kimlikle tanınıyorum. İlk defa böyle bir saldırıya maruz kaldıysam dönemin ne hale geldiğini de gösteriyor bu. Sorunları konuşarak çözebilecek insanların konuşamayacak hale geldiği demektir."

BAŞKASI DA YAPMIŞ OLABİLİR

"MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili sizi tehdit etti mi?" sorusunu cevaplayan Özyol, "Talu Bilgili telefon edip, 'Seni gömeceğim' filan dedi. Ama bu bir yanıltma da olabilir. Bu husumete dayanarak başkası da bu işi yapmış olabilir. Farklı adresler de söz konusu olabilir. Sonuçta bir adresin çıkacağını biliyorum" diye konuştu.