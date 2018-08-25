Anneleri değil yasak talimatı veren bakanı gördüler

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki polis saldırısını görmeyen TV kanalları, yasak talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatil dönüşü trafik yoğunluğunu helikopterle izlediği görüntüleri canlı yayınladı.

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemi yasaklanırken, Galatasaray Meydanı'na çıkan kayıp aileleri polis tarafından gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri ve onlara destek veren aralarında CHP ile HDP'li vekillerin de olduğu gruba, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale eden polis, onlarca kişiyi de gözaltına aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, 23 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en uzun süreli kitle eylemine yapılan müdahaleyi hiçbir haber kanalı haber yapmazken, oturma eyleminin yasaklanması talimatını veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bayram tatili dönüş trafiği yoğunluğunu helikopterle izlediği görüntülerse bütün haber kanalları tarafından canlı olarak ekrana getirildi.