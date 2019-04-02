Anadolu Ajansı Genel Müdürü: Kazandıklarını görmedim ki vereyim, Erdoğan'ın adamıyım

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, seçim günü yapılan eleştirilere yönelik tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, bugün sabah toplantısında seçim akşamına dair tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Odatv'nin haberine göre, Kazancı özetle şunları söyledi:

"Her iki aday da ayrı ayrı 'kazandım' diye açıklama yaptı. Benim veri akışım durdu, ben ne yapabilirdim ki... Veri gelmedi. YSK veri göndermedi. Beni hedef gösterdiler. Ben bunlara şerbetliyim. Ekrem İmamoğlu'nun da Binali Yıldırım'ın da kazandığı sonucu vermedim. Kazandıklarını görmedim ki vereyim. Bu kararı tek başıma aldım."

İmamoğlu'nun eleştirilerini de hedef alan Kazancı, "kazandığını açıklayan, kazandığını zannediyor" dedi.

Erdoğan yazan şapkalı fotoğrafına da konuyu getiren Kazancı, şöyle devam etti:

"Olanlara kızım çok üzüldü. Ona 'yanlış hiçbir şey yapmadım' dedim. Kafama taktığım şapkanın olduğu fotoğraf danışmanken çekildi. Baykal şapkası olsaydı kimse bir şey söylemezdi. O şapkayı ben tasarladım. Erdoğan'ın yanındaydım. Sevsen de, sevmesen de ben onun adamıyım arkadaş. Hakaret ve küfürler yedim. Yediğim küfürler de maaşımın içinde."