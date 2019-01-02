Anadolu Ajansı çalışanlarına yeni yıl 'hediyesi': Maaş düşürüldü, hakları alındı

Anadolu Ajansı’nda yönetici kadro ve müdürlerin dışında kalan çalışanların maaşları düşürülüp sabitlendi. Muhabir, idari personel gibi çalışanlara daha önce verilen eğitim, çocuk ve ek ödemelerin yeni dönemde kaldırıldığı ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı emekçileri yeni yıla hak kaybıyla girdi. Odatv’nin haberine göre, Anadolu Ajansı’nda yönetici kadro ve müdürlerin dışında kalan çalışanların maaşları düşürülüp sabitlendi. Muhabir, idari personel gibi çalışanlara daha önce verilen eğitim, çocuk ve ek ödemelerin yeni dönemde kaldırıldığı ileri sürüldü. Hak-İş’in Başkanı Mahmut Arslan’ın AA yönetimiyle konuştuğu ancak ikna edemediği öğrenildi. Yeni yılda alınan bu karar, muhabirlere ve idari personele tebliğ edildi. Yönetici kadroya ödenen paralara hiç dokunmayan karar, çalışanlara tebliği edildi.