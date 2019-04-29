Amcası AKP'nin sağlık sistemini övdü: Oysa yeğenini bu sistem öldürmüştü

Sabah’ta yayımlanan söyleşide sağlık sistemini de öven İlhan Şeşen, 11 yıl önce bir sağlık skandalıyla kaybettiğimiz Serhan Şeşen’in amcası!

"Türkiye sağlık alanında geçmişe oranla çok iyi bir noktaya geldi. Hastanelerin durumuna bakarak bile bunu görebiliyoruz. Ulaşımda da öyle. Geçmişe göre çok büyük gelişme var.”

Bu sözlerin sahibi, Sabah Gazetesi’nin son aydın suikastinin kurbanı İlhan Şeşen, Serhan Şeşen’in amcası.

İLHAN ŞEŞEN, YEĞENİNİN NEDEN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ UNUTTU MU?

Serhan, 11 yıl önce Sema Hastanesi’nde can vermişti.

Yüksek ateş ve boğaz ağrısı ile gittiği hastanede “grip olduğu” söylenip bir iğneyle evine gönderildikten bir gün sonra tekrar fenalaşarak hastaneye getirilen Serhan’a bu sefer menenjit teşhisi konuldu ve belinden sıvı alınarak tedaviye girişildi.

Bir süre sonra durumu ağırlaşınca çekilen tomografide beyinde apse oluştuğu fark edildi fakat teşhiste geç kalındığı için tedavide başarı elde edilemedi.

Tomografi çekilmeden sıvı alınmasının “tıp fakültesi öğrencilerinin bile yapmayacağı bir hata olduğunu” öğrenen babası Burhan Şeşen, oğlunun ölümünden müdahaleyi gerçekleştiren hekimleri ve hastaneyi sorumlu tutarak 4 yıl süren bir hukuk mücadelesi verdi.

O dönemde, Sema Hastanesi’ne iktidar yanlısı basın ve Fethullahçılar sahip çıkmıştı. Serhan’ın uyuşturucu kullandığı yalanını pazarlayan Aykut Işıklar ve Adem Meleke hakkında davalar açıldı. Zaman Gazetesi, ilk başta Serhan’ın ölümünü küçük bir haberle geçiştirdikten sonra, Burhan Şeşen’e saldıran manşetlerle hastanenin fedailiğini yaptı.

“Gülen’in hastanesi” olarak bilinen Sema’ya dokunmak o dönemde oldukça zor olmuştu. Basının bir kesimi tarafından savunulup, yargıdaki bilinen tabloyla koruma altına alınan Sema Hastanesi 2016 yılında “FETÖ” operasyonları sırasında kapatıldı.

Öte yandan, Serhan Şeşen’in ölümüne neden olan sorunun “cemaate” fatura edilip geçilecek bir tarafı yok. Özel hastaneler, denetimsizlik, büyük yatırımlarla kurulan hastanelerde görülen uzmanlık açığı bugün de devam eden sorunlar.

Piyasacı sağlık politikaları ve uygulamalar nedeniyle her gün bir sağlık skandalı haberi alınan ülkede, İlhan Şeşen’in söylediklerini “doktorunun tavsiyesiyle haberleri takip etmemesine” yormak da mümkün görünmüyor.

Sabah Gazetesi’nin “Aydın İntiharları” serisine bugün yayımlanan söyleşiyle katılan İlhan Şeşen, belki de en çok yeğenine ait özel anı nedeniyle yapmaması gereken bir şeyi yapmış oldu.