Ali Baba'nın 40 haramileri

Ülke derin bir ekonomik krizin içinde. Yoksulların patates soğan tanzim satışını kaldıranların müteahhitleri sarayda düğün yaptı. Düğündeki şatafat göz kamaştırıcıydı. Demirören-Kalyoncu çiftinin nikahları, dün Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da nikah şahidi oldu.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören, Turkuvaz Medya Grubu'nun en büyük hissedarlarından Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu ile 2018 Aralık ayında nişanlanmıştı.

Kalyon-Demirören düğününden bir özel görüntü de benden gelsin. Para, şatafat, lüks, ar damarı çatlamışlık ve din tüccarlığı tekmil bir arada.. pic.twitter.com/fkFIyjhgF5 — Fatma Sibel Yüksek (YENİ HESAP) (@FatmaSibelYkse1) 13 Nisan 2019

Demirören-Kalyoncu çiftinin nikahları ise dün Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

Nikahı eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, AKP'li umhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da nikah şahidi oldu.

Erdoğan, şahitlik sırasında, "Şahit oldum, Allah'tan iki dünya saadeti diliyorum" ifadelerini kullanırken, Emine Erdoğan ise, "Şahit oldum, Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.

Nikaha; MİT müsteşarı Hakan Fidan ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı.

Demirören Medya; Hürriyet, CNN Türk, Kanal D ve Milliyet gibi yayın organlarının sahibi iken, Turkuaz Grubu ise; Sabah, ATV, A Haber gibi yayın organlarını elinde bulunduruyor.

SARAYKONDU İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesimine inşa edilen ek prefabrik yapının Demirören ile Kalyoncu ailesinin çocuklarının düğünü için yapıldığı iddia edilmişti.