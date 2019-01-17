Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 156'ncı sayısı yarın "AKP'ye kızıyorsan onun gibi olma" manşetiyle okurlarına ulaşacak.

İktidarı ve "muhalefetiyle" birbirine benzemeye çalışan düzen partilerini ele alan gazetede; AKP ve taklitlerinden kurtulmanın yolunun, halkın mücadeleye katılmasından geçtiği vurgulanıyor.

Gazetenin manşetteki değerlendirmesinde şu ifadeler yer alıyor:

AKP’YE KIZIYORSAN ONUN GİBİ OLMA

Reisçiliğe kızıp kurtarıcı başgan aramak olmaz

Hiçbir kahraman, halkın yerine mücadele etmez. Toplumu peşinden sürükleyen öncüler, özgürlük ruhunu ateşleyen fedailer vardır tarihte. Milyonları harekete geçiren kahramanlar vardır.

Halkı mücadele etmekten kurtaranlara ise kahraman değil kalpazan deniliyor.

Türkiye bir süredir “aman durun, fazla hareket etmeyin bir tatsızlık çıkmasın” diyenleri kurtarıcı ilan etmenin acısını çekiyor.

Kurtarıcı, harekete geçirendir, hareketi durduran değil.

Patronu seven, partisine katlanır

Başkalarının emeğini sömürerek, hakkından fazlasını alarak, ülke zenginliklerini yağmalayarak var olanlar ülkemizde azınlıktadır.

Çoğunluk emeğiyle yaşıyor, haksızlıklardan, eşitsizliklerden zarar görüyor. Ücreti artsın istiyor, fiyatlar düşsün istiyor, ihtiyaçlarının ucuza karşılanmasını bekliyor.

İktidar, zengin azınlığın, sömürücü sınıfın iktidarıdır.

AKP’yle arasında ölümüne bir kavga olduğunu söyleyenlerin, Ali Koç’ları, Eczacıbaşıları, Sabancıları dost görmesi saçmadır.

Zenginleri seviyorsanız, partilerine katlanırsınız.

“AKP’den bizi kurtarırsa bu kurtarır” denilen patronların, en zor zamanlarda AKP’ye nasıl can simidi attığını unutmayın.

Klavye kahramanlığını bırakın

Twitter’da, facebook’ta yazdıkları yüzünden insanlar tutuklanıyor, hapse atılıyor. Öyle ki, bayağı ensesi kalın sandığımız kişiler “twitter’da yazdıkların için FETÖ operasyonu ile alınacaksın” denilerek dolandırılabiliyor.

Siz yine de sosyal medya şövalyeliğini, twitter isyancılığını “dünyayı değiştirmenin yolu” olarak görmeyin.

Hem kof, provokasyona açık, tutarsız ve derinliksiz bir muhalefet çıkıyor o mecralardan, hem de gerçeklerden kopmak bazen insanlarımızı iktidarın yanına savuruyor: Bir istasyona gidip de İZBAN’da grev yapan işçinin karşısına dikilerek “siz niye zam istiyorsunuz bakalım, AKP mi var arkanızda” demeyi aklından bile geçirmeyecek yurttaşlarımız twitter’da “büyük oyunu bozuyor.” Grev yapan işçileri AKP’ci ilan ediyor!

Bu olmaz. Değişmesi lazım. Değişmesi için örgütlü olmak, örgütlülüğün hakkını vermek lazım.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: