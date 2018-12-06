AKP'nin Gezi dedektifliğine yanıt: Biz oradaydık, yetmez mi?

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme, yarın çıkacak olan 150'nci sayısında AKP'nin son günlerde Gezi dedektifliğine soyunmasına dikkat çekerek, 'Biz oradaydık, yetmez mi' sorusunu manşetine taşıdı.

AKP çevrelerinin özellikle son haftalarda "Gezi'nin arkasında kimler vardı" sorusunu kamuoyunun gündemine getirmesi dikkat çekti. Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme, yeni sayısında AKP'nin bu hamlesini ele aldı. Gazete hafta boyunca meydanlarda, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarıyla buluşacak.

İşte Boyun Eğme'de bu hafta yer alan kimi konu ve başlıklar: