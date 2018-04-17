AKP'liler çok üzgün: Biz zannettik ki, Esed artık yaşayamaz

AKP'lilerin Suriye'ye yönelik emperyalist saldırıya ilişkin tatminsizliği sürüyor. 'Çok az füze atıldı' diye isyan eden AKP'li korosuna katılan Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, üzüntüsünü, 'Biz zannettik ki, Esed artık yaşayamaz, kimyasal silah kullananlar yer ile yeksan olur, savaş biter' sözleriyle dile getirdi.

Suriye'yi hedef alan ABD, Fransa ve İngiltere saldırısına en çok sevinen de en çok üzülen de AKP'liler oldu.

Saldırı öncesi "tam zamanı" yazıları kaleme alan, "geç olsun güç olmasın" diyen AKP'liler, saldırıdan sonra "az füze atıldı, içimiz serinlemedi" diyerek isyana başladı.

İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bugün atılan füzeler içimizi serinletmedi. Çok az vuruş yapıldı" derken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da, "Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı!" ifadelerini kullandı.

Daha fazla füze atılmamasına Yeni Şafak adlı gazete manşetten tepki gösterirken, gazetenin yazarı Kemal Öztürk de bugünkü yazısıyla koroya katıldı.

"Biz zannettik ki, Esed artık yaşayamaz, kimyasal silah kullananlar yer ile yeksan olur, savaş biter ve hiç kimse bundan sonra hayatını kaybetmez. ‘Geç kalmış ama yine de iyi olmuş’ denirdi bu operasyona" diyerek Suriye halkına atılacak füzelerden duyacağı memnuniyeti dile getiren Öztürk, "Lakin gelin görün ki, adamlar boş üsleri vurmuşlar, Esed bombalama esnasında mermer döşeli ofisine nasıl geldiğini gösteren video yayınlıyor, katiller ordusu, milisler, silahlar, her şey yerli yerinde duruyor. Rusya, İran, Suriye olayı lafın gelişi kınayıp, üstüne bir güzel uyudular" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın "tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonun memnuniyetle karşılandığı" şeklindeki açıklamasına da tepki gösteren Öztürk, "Hangi insanlık, hangi vicdan, hangi memnuniyet olduğu konusunda hepimiz günlerdir tartışıyoruz. Amerikan medyası bile kendi ülkesinin operasyonun fiyasko olduğunu tartışıyor" ifadelerini kullandı.