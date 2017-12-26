AKP'li yazardan KHK tepkisi

AKP'nin büyük tartışma konusu olan düzenlemesine ilişkin AKP'li yazar Nihal Bengisu Karaca'dan da tepki geldi.

"O KHK tekrar yazılmalı" diyen Karaca, şu ifadeleri kullandı:

Resmi görevlileri OHAL sürecinde alınacak kararlar doğrultusunda aldıkları kararlardan doğabilecek idari, mali cezai sorumluluktan koruyan bu ibare, siviller için de geçerli sayılır ya da öyle algılanır ise tehlikeye kapı aralanır. Çünkü o ihtimalde; o madde “Siviller de, ‘OHAL süresi boyunca, 15 Temmuz’un devamı sayılabilecek eylemleri’ bastırabilir ve ceza almazlar” şeklinde anlaşılmaya müsait olur.

“Yok öyle değil” deniliyorsa sormak lazım: Bu metinde yer alan korumayı bir tarihle, açık bir zaman aralığı ihdas ederek sınırlandırmak o kadar zor muydu?

***

696 sayılı KHK’nın ikinci fıkrasının yeniden yazılması gerektiğine de şüphe yok. Zira devlet bile gelecekte ya da belirsiz bir zaman aralığında gerçekleştirilecek tanımlanmamış eylemlerden doğabilecek suçları, şimdiden affetme yetkisine sahip değildir.