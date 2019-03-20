Akit'ten Kılıçdaroğlu'na idam çağrısına açıklama

Akit TV, Ankara Haber Müdürü'nün darağacı önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu isimlere yönelik idam çağrısı yapmasıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından açıklama yayımladı.

Akit TV'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik canlı yayında kullanılan "talihsiz" ifadelerin kurumun görüşü olmadığı ileri sürülerek, "Akit TV'de canlı yayında da olsa, kastı aşan böyle bir cümlenin sarf edilmesinden üzüntülüyüz. İlgili arkadaşımıza gereken yaptırımın uygulanacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi’nde yayın yapan Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, müzeye dönüştürülen cezaevindeki darağacını gösterip "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.



CHP'nin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sözkonusu yayınla ilgili soruşturma başlatmıştı.



Bugün Akit TV Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada kullanılan ifadelerin "maksadından saptırıldığı" ileri sürüldü.

Açıklamada "Canlı yayında kullanılan talihsiz ifadelerin kurumun görüşleri olmadığı açıktır. Kullanılan ifadelerin maksadından saptırılarak sosyal medyaya sunulması bir yana, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Milletin tercihlerinin milli iradeyi şekillendireceğine inanıyoruz. Milli iradeye dışarıdan her türlü müdahaleyi de kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu veya başka bir siyasiye yapılmış veya yapılacak her türlü müdahalenin karşısındayız. Akit TV'de canlı yayında da olsa, kastı aşan böyle bir cümlenin sarf edilmesinden üzüntülüyüz. İlgili arkadaşımıza gereken yaptırımın uygulanacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.