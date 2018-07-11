Akit TV yorumcusundan 'Berat Albayrak' tepkisi: Ayıp, gerçekten ayıp

Akit TV'de de yorumculuk yapan Ali Tarakçı, Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın Hazine Bakanı olmasına, 'Ayıp, gerçekten ayıp, buna ayıp demeyecek, bunu eleştirmeyecek insanın aklından da, vicdanından da kaygı duyarım' diyerek tepki gösterdi.

Akit TV'de de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın Hazine Bakanı olmasına tepki gösterdi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Tarakçı, Berat Albayrak'a devletin hazinesinin teslim edilmesine AKP içinde vicdan sahibi insanların itiraz edeceğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

"İşin bir ahlaki boyutu var her şeyden evvel. Siz damadınızı hazineyi devredemezsiniz. Olmaz ya, bu olmaz. Eğer siz damadınızın dışında Türkiye'de Ak Parti içerisinde 40 yıllık siyasi hayatınızda yol arkadaşlarınız ve birikmiş değerler açısından bula bula damadınızı bulmuşsanız tek kelimeyle çok ayıp bu. Ahlaki değil bu. Ayıp, gerçekten ayıp, buna ayıp demeyecek, bunu eleştirmeyecek insanın aklından da, vicdanından da kaygı duyarım. Ak Parti içerisinde vicdanı olan adamlar itiraz edecekler bu duruma."

