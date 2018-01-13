Akit muhabiri cezaevine girdi

Akit gazetesi Niğde muhabiri Dursun Suna eski Bor kaymakamı Muammer Balcı'nın, T.S. isimli bir kadın ile çekilmiş görüntülerine ilişkin aldığı hapis cezası nedeniyle hapse girdi.

Eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın, T.S. isimli bir kadın ile çekilmiş fotoğraflarının yayımlanmasına ilişkin davada, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek”ten yargılanan Akit gazetesi Niğde muhabiri Dursun Suna 2 yıl 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere hapse girdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, halen Osmaniye’de Diyanet’ten sorumlu vali yardımcısı olarak görev yapan Balcı’ya olaydan sonra “kınama” cezası verilmiş ve karar siciline de işlenmişti. Balcı, 2013 yılında konuyu savcılığa taşımış ve “özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” öne sürmüştü. 2 yıl süren yargılama, 23 Ocak 2015’te sonuçlandı. Bor Asliye Ceza Mahkemesi, Suna hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay ise kararı geçen ay onadı.