Akit Haber Müdürü Murat Alan darp edildi

Generallere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Akit Haber Müdürü Murat Alan'ın, cami çıkışında bir grup tarafından darp edildiği iddia edildi.

Akit Haber Müdürü Murat Alan'ın cami çıkışında bir grup tarafından darp edildiği iddia edildi.

Alan hakkında generallere yönelik "Erdoğan'ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Milat yazarı Serdar Arseven sosyal medya hesabından olayı şu sözlerle duyurdu:

“Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan ile Akit TV hakkında, Alan'ın söz konusu televizyonda katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.