Akit çalışanı taciz ettiği kadın yanıt vermeyince 'FETÖ'cü diye haber yaptı

Akit TV sunucusu Yusuf Ozan Demir, İyi Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Leyla Liman Oruç'u sosyal medya üzerinden uzun süre mesajlarıyla taciz etti, karşılık alamayınca da 'FETÖ'cü diye haber yaptı.

Akit TV sunucusu Yusuf Ozan Demir'in, İyi Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Antalya Milletvekili aday adayı Leyla Liman Oruç'u sosyal medya üzerinden taciz ettiği ortaya çıktı.

2016 yılında, kendisine mesajlar atarak rahatsız eden Demir'e cevap vermeyen Oruç, aynı zamanda Demir'i Facebook'tan da engellemişti.

Odatv'den Hakan Erol'un haberine göre, Leyla Liman Oruç'un İyi Parti'den Milletvekili aday adaylığı kararından sonra, Akit TV'de geçen hafta çıkan bir haber dikkat çekti. "İP bir FETÖ lağımıdır" başlıklı haberde, Oruç, "FETÖ"cü ilan edildi.

"Proje tabela partisinin pisliklerini deşifre ediyoruz" denilen söz konusu haberde, "FETÖ’nün desteklediği İP’li Meral Akşener cephesi haddini aşıp ateşle oynuyor", “Eski bir gazeteci olduğu iddia edilen bahsi geçen kadın, İP’in Antalya il başkan yardımcısı. Leyla Liman Oruç, FETÖ’nün yalanlarını dillendirerek, açık bir provokasyona imza attı. Tam bir FETÖ mikrofonu” gibi ifadelere yer verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Oruç ise, Yusuf Ozan Demir ve Akit TV’den şikayetçi oldu. İftira ve taciz iddialarını savcılığa taşıyan Leyla Liman Oruç, Demir’den maddi ve manevi şikayetçi oldu.

Oruç, "Şüpheli Yusuf Ozan Demir bir süredir Facebook’un özel mesaj bölümünden taciz yazıları ve talepleri göndermekte olup iftirada bulunmasının sebebi de taciz talep ve yazılarına cevap vermememdir" dedi.