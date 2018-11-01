Ahmet Hakan'dan yeni havalimanı eleştirisine yanıt: Çekemeyen anten taksın

İnşaatında onlarca işçinin yaşamını yitirdiği İstanbul Havalimanı inşaatında işçiler tahtakurusu, yemekler ve barınaklardan şikayetçi olunca önce polis ve jandarma saldırısına uğramış, sonra da tutuklanmıştı.

Yeni havalimanı açılışında bu konu gündeme gelmiş, AKP'nin açılış şovuna tepki gösterilmişti.

Bugünkü yazısında havalimanına eleştirilere tepki gösteren Ahmet Hakan, işçilerin yaşadıkları sorunlar üzerinden gelen eleştirileri görmezden geldiği yazısında, "Onlarla ciddi ciddi tartışmak yerine 'Çekemeyen anten taksın' deyip kaçmak mükemmel bir yöntemdir" dedi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN

İSTANBUL Havaalanı’yla ilgili olarak ağzını açtığında...

“Yapanlardan Allah razı olsun... İnşallah Türkiye’ye büyük katkısı olacaktır... Böyle bir dönemde, bu kadar kısa sürede böyle bir eseri ortaya koymak önemlidir...” falan demek yerine...

“Ama Çin’deki daha büyük... Ama adını hiç beğenmedik... Ama bakalım gerçekten de ekonomiye katkısı olacak mı... Ama bizim paramızla yapılıyor...” falan diyerek çekememezlik yapan tipler iflah olmazdır.

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Onlarla ciddi ciddi tartışmak yerine “Çekemeyen anten taksın” deyip kaçmak mükemmel bir yöntemdir.