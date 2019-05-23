Ahmet Hakan'dan 'İmamoğlu' yanıtı: Çarpıtmalarınız karşısında zerre yılmadım

Ekrem İmamoğlu'nu konuk ettiği programı talimatla erken bitirdiği belirtilen Ahmet Hakan, iddiaları yalanlarken, 'Ben sizin çarpıtmalarınızla baş edemedim... Bu bana dert oldu... Ama sizin çarpıtmalarınız karşısında zerre kadar yılmadım... Bu da size dert olsun...' dedi.

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge adlı programda Ekrem İmamoğlu'nu konuk eden Ahmet Hakan, kendisine yönelik eleştirilere ve programı talimatla erken bitirdiği haberlerine yanıt verdi.

"Ne yalakalık etmeye odaklı bir gazeteciyim ben... Ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben" diyen Hakan, "Ben soruyu sorarım... Cevap veren de verdiği cevaplarla... Ya perişan olur ya da büyük sükse yapar... Ya inişe geçer ya da yükselişe geçer... Ya bir yıldız gibi parlarya da bir mum gibi söner..." ifadesini kullandı.

Programı yarıda kestiği iddiasını yalanlayan ve İmamoğlu'nun programın sonunda kendisine teşekkür ettiğini belirten Hakan, kendisine yönelik eleştirilere ilişkin, "Ben sizin çarpıtmalarınızla baş edemedim... Bu bana dert oldu... Ama sizin çarpıtmalarınız karşısında zerre kadar yılmadım... Bu da size dert olsun..." ifadesini kullandı.