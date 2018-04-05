Ahmet Hakan'dan Erdoğan ünlülerine destek: Sanatçılar baştan sona haklı

Demirören Grubu'ndaki akıbeti merak konusu olan Ahmet Hakan, kendini garantiye alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Hatay'daki askeri birlik ziyaretine katılan 'ünlüler', Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştiriler sonrası bir açıklama yaparak CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdular.

Tepki çeken bu açıklama ilk desteği Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan gördü.

Kılıçdaroğlu'nun "rezil adamlar" sözleri dolayısıyla sanatçıların haklı olduğunu belirten Hakan, şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Tatlıses’ten Sibel Can’a...

Hande Yener’den Yavuz Bingöl’e... Muazzez Ersoy’dan Mustafa Sandal’a... Hülya Koçyiğit’ten Emel Müftüoğlu’na... Deniz Seki’den Coşkun Sabah’a...

Cumhurbaşkanı ile sınıra giden sanatçılar, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınayan bir bildiri yayınladılar.

Kınama gerekçeleri şu:

“Hakaretamiz açıklamalar.”

Bakıyoruz...

Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş diye?

Şunu demiş:

“Afrin’de 52 şehidimizin kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh... Davul zurna, şarkılar kıyamet... Bulunduğumuz apartmanda eğer bir kişi vefat etmişse televizyonu bile açmayız. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa... Bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç ve Yaylalar türküsünü söyle bakalım.”

Gerçekten de hakaretamiz sözler!

Yani sanatçılar haklı!

Hem de baştan sona haklı!