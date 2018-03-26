Ahmet Hakan'a 'Hikmet Genç' benzetmesi: Ne hâllere düştü?

Doğan Medya'nın satışı sonrası köşesinden 'devrim' ilan eden Cem Küçük, kovulacaklar listesine adını eklediği Ahmet Hakan'ı hedef aldı. Küçük, 'Geçen yazımda hakkını teslim ettiğim Ahmet Hakan’ın son yazılarına bakıyorum, sanki bizim Hikmet Genç yazıyor. İkiniz de sakallı olduğunuz için köşe fotoğrafını da değiştir de tam olsun bari! Haber sunuculuğuna bakıyorum sanki bizim Erkan Tan Kanal D haberleri sunuyor' dedi.