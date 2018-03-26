Ahmet Hakan'a 'Hikmet Genç' benzetmesi: Ne hâllere düştü?

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılması sonrası kovulacaklar listesi açıklayan AKP'li Cem Küçük, Ahmet Hakan'ın son köşe yazılarını ve haber sunuşlarını hedef aldı.
"Çok zeki bir adam olan patronunuz Aydın Doğan’ı örnek alın. Onurluca çekildi medyadan. Kendisi ile ailesinin itibarını korudu, hatta büyüttü" diyen Küçük, "Hele ismi Aydın Doğan ile %100 özdeşleşmiş adamlar şimdiden ne hâllere düştü? Arkadaş kendinize biraz dışarıdan bakın yahu! Geçen yazımda hakkını teslim ettiğim Ahmet Hakan’ın son yazılarına bakıyorum, sanki bizim Hikmet Genç yazıyor. İkiniz de sakallı olduğunuz için köşe fotoğrafını da değiştir de tam olsun bari! Haber sunuculuğuna bakıyorum sanki bizim Erkan Tan Kanal D haberleri sunuyor" ifadelerini kullandı.