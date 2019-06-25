Ahmet Hakan 'sağlık sorunu' nedeniyle Erdoğan'ın uçağında yer almayacak

Erdoğan'ın Japonya'ya yapacağı ziyarette uçağına davet ettiği gazeteciler arasında Ahmet Hakan'ın da yer alması, Hakan'ın 'Erdoğan’ın uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim' açıklamasını yeniden gündeme getirdi. Çıkan haberlerin ardından Hakan Twitter'dan bir haber paylaştı, habere göre Hakan uçağa 'sağlık sorunları' nedeniyle binmeyecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı seyahatlerine eşlik eden gazetecilere Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan'ın da eklendiği öğrenildi. Hakan ise daha sonra Erdoğan'ın Japonya ziyaretine "sağlık sorunları" nedeniyle katılmayacağını duyuran bir haberi Twitter'dan paylaştı.

T24'te yer alan habere göre, Hakan T24 editörünün "İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını davet edildiğinizi öğrendik, sizden de teyit etmek istedik, bilgi verir misiniz" sorusuna, "Bunun bir haber değeri mi var" karşılığını verdi. Hakan, "Teyit etmek istiyoruz" denilmesi üzerine "İnternet sitelerine konuşmuyorum" dedi.

Japonya'da G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, daha sonra Çin ve Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

'ASLA VE KAT'A BİNMEM' DEMİŞTİ

Erdoğan'ın bir hafta sürecek olan yolculuğuna çok sayıda gazetecinin yanı sıra Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın da katılacağı haberleri Hakan'ın 16 Ocak 2016 tarihinde Hürriyet'te yayımlanan yazısında, "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim" demesini yeniden gündeme getirmişti.

Hakan daha sonra Twitter hesabından bir haber paylaşarak uçağa "sağlık sorunları" nedeniyle binmeyeceğini duyurdu. Hakan'ın paylaştığı haberde "Biz10TV'nin ulaştığı bilgilere göre gazeteci Ahmet Hakan Erdoğan'ın Japonya ziyaretine katılmayacak" denildi.

ERDOĞAN 'BARIŞ TESPİHİ' HEDİYE ETMİŞTİ

Hakan, İstanbul seçimleri arifesinde, 21 Haziran'da Vahdettin Köşkü'ndeki canlı yayının ardından Erdoğan'ın kendisine tespih hediye ettiğini yazmıştı. Hakan, Erdoğan'ın "barış tespihi" ifadesini kullandığı hediye için şunları yazmıştı:

"Program bitti... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cebinden iki tespih çıkardı. Birini Salih Nayman’a verdi, diğerini de bana... Bana tespih verirken şakayla karışık 'Bu bir barış tespihi' dedi. Ben de 'Küs değildik ki' falan diye mırıldandım. Duydu mu, duymadı mı, artık orasını bilemiyorum..."

