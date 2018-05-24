Ahmet Hakan: Ölüm tehditleri söz konusuymuş...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, koruma şubeden polislerin gelip hakkında ölüm tehditleri olduğunu söylediğini yazdı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde tepki çeken hedef gösterme yazısı sonrası gazetesinden de tepki görmüştü.

Bugün kaleme aldığı yazısında ölüm tehdidi aldığını ileri süren Hakan, "Koruma Şube’den geldiler. Aldıkları istihbaratı gösterdiler. Benim için “ölüm tehditleri” söz konusuymuş... Tehdit eden örgütlerin isimlerini verdiler. Evrak imzalattılar. Yakın koruma isteyip istemediğimi sordular. Ve gittiler. Ne yaptım? Şunu yaptım: Durumdan avukatım Aslı Kazan’ı haberdar ettim. Çok yakın birkaç arkadaşıma söyledim" ifadelerini kullandı.