'Ahmet Hakan Hürriyet'ten kovulup tutuklanmamak için jurnalcilik yapıyor'

Ahmet Hakan ile Nagehan Alçı arasında köşe yazıları üzerinden başlayan tartışma sürüyor. Alçı, bugünkü yazısında Hakan'ı hedef alarak, 'Kanal D’den sonra Hürriyet’ten de gönderilme ve hapse atılma korkusuyla karakterine son derece uygun bir meslek olan jurnalcilik limanına demir atmışsın' ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakın iki "yazar" arasında başlayan tartışma bugünkü köşe yazıları üzerinden de devam etti.

"Görüyorum ki polislere hafiyelik ve savcılara muhbirlik işini iyice benimsemişsin. Kanal D’den sonra Hürriyet’ten de gönderilme ve hapse atılma korkusuyla karakterine son derece uygun bir meslek olan jurnalcilik limanına demir atmışsın. Bana düşmanlık etmeni doğal karşılıyorum. Hiç kızmıyorum" diyen Alçı, "Fakaat... Sen en yakınlarını, gazeteci dostlarını bile tutuklanmaları için köşenden polise jurnal etmiş bir insansın. Kendini kurtarmak için yaptın böyle bir ispiyonculuğu. Bu, sadece benim değil senin en yakın çalışma arkadaşlarının da tespit ettiği bir gerçek" ifadelerini kullandı.