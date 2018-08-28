Ahmet Altan'ın Cumhuriyet'te yazdığı yazıya ilk yanıt: Korkunç rollerini unutmayacağız

Operasyon gazetesi Taraf'ın yayın yönetmenliği görevini yapan Ahmet Altan'ın Cumhuriyet gazetesine yazdığı yazı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Gazete yazarlarından Ali Sirmen konuyu köşesine taşırken, "Ergenekon ve Balyoz davalarında zulüm görmüş, sağlığını, işini, canını yitirmiş nice mazluma ve yakınlarına duyduğumuz saygı gereği, Taraf’ın ve yöneticilerinin kumpas rezaletindeki korkunç rollerini hiçbir zaman unutmadığımızı da belirtmek zorundayız" dedi.

Sirmen'in yazısından bir bölüm şöyle:

Geçen gün Cumhuriyet Kitap Eki’ni okurken, baskı ve zulüm dönemlerinin toplumlara verdikleri en büyük zararlardan biri de kavramları karıştırıp, kafaları allak bullak ederek, sahte kahramanlar yaratıp başlara musallat etmeleridir, diye düşündüm.

Uzunca bir süredir tutuklu olarak hapiste bulunan, Taraf gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Müdürü Ahmet Altan’ın “Şatodaki Çiçek” yazısını okurken, Ergenekon ve Balyoz rezaletlerini ve onların zulmettiği, yaşamlarından ettiği insanları ve bu kumpaslarda azmettirici, tetikçi olarak oynadığı rol ile gazetecilik değil, tetikçilik yapan Taraf’ı düşündüm. Ahmet Altan yazısında o günleri ve olayları anımsamıyordu.

Doğaldı, o artık kumpasçıların, zalimlerin safından mazlumların safına silkelenmişti.

Tabii ki bu durum karşısında, “etme bulma dünyası” diyecek değiliz.

Ama Ergenekon ve Balyoz davalarında zulüm görmüş, sağlığını, işini, canını yitirmiş nice mazluma ve yakınlarına duyduğumuz saygı gereği, Taraf’ın ve yöneticilerinin kumpas rezaletindeki korkunç rollerini hiçbir zaman unutmadığımızı da belirtmek zorundayız.

Bu hem bir demokrasi ve hem de bir insanlık görevidir.