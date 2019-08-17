Acun Ilıcalı'nın TV8'i satıldı mı?

A&S Yatırım Holding Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’in yüzde 57’sini satın aldığını açıkladı. Ilıcalı ise ‘imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil’ dedi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’in yüzde 57’sinin Uğur Akkuş’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu A&S Yatırım Holding tarafından satın alındığı açıklandı.

A&S Yatırım Holding'in hukuk departmanından yapılan açıklamada, holdingin ortaklığın finansmanını "Körfezli fonlardan sağladığı" belirtilerek, ortaklığın “Ortadoğu’ya açılarak büyüyeceği” ifade edildi.

Acun Ilıcalı ise “imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil” dedi.

Ilıcalı, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti

“Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil. Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın.”