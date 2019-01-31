Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 158'inci sayısı Venezuela gündemiyle yarın okurlara ulaşacak.

"ABD'nin darbecileri varsa Venezuela'nın devrimcileri var" manşetiyle yayımlanan gazetenin manşetteki değerlendirmesinde şu ifadeler yer alıyor:

Venezuela’da neler oluyor?

Bir tarafta zenginlerin desteklediği ABD imalatı bir darbe girişimi öbür tarafta buna karşı direnen halkın devrimci ve yurtsever hareketi.

Venezuela’daki halkçı iktidara akıl öğretmeye kalkacaksak önce bu gerçeğin altını kalınca çizeceğiz. Binlerce kilometre uzakta ama sanki kapı komşumuzmuş gibi bize yakın bir ülkede olup bitenleri iyi anlamak zorundayız.

1998 yılında Chavez’in başkan seçilmesiyle başlayan bir kavga var ve bu kavga sadece Venezuela’nın değil koca bir kıtanın belki tüm dünyanın kaderini etkileyecek.

Bu kavga bizim kavgamız. Halkçı iktidarla patronlar arasında süren bu kavgada bizim de bir tarafımız var.

Devrimcilerin başardıkları

Chavez’in liderliğinde Venezuela’nın nelerle tanıştığını, nelere son verdiğini kimse anlatmıyor. Biz anlatalım.

Okuma yazma bilmeyenlerin sayısının nasıl 1.5 milyondan sıfıra indirildiğini. Paralı özel hastaneler dışında sağlık hizmeti verilmezken şimdi kişi başına düşen doktor sayısının 3 katına çıktığını.

Zenginlerin gözlüğü ile bakan CNN kameralarını kapatın. Yoksulların “diktatör” denilenlere neden sahip çıktığını çok iyi anlayacaksınız.

Devrim eksiklerini tamamlayacak

ABD destekli darbe girişimi gücünü nereden alıyor? Elbette önce emperyalist devletlerin verdiği destekten. Ama sorun bundan ibaret değil.

Chavez’le başlayan halkçı atılım, yoksullara pek çok şey kazandırdı. Maddi olanakların ötesinde büyük bir özgüven kazandı Karakas’ın zengin mahallelerine adımını bile atamayan yoksullar.

Ağır giden patronları bütünüyle etkisiz kılacak şekilde devrimin ilerletilmesi, halkçı politikalarla açılan kapıdan giren devrimin sosyalist karakterinin güçlendirilmesiydi.

Dış baskıyı göğüslerken sürekli bir iç savaş tehdidi altında yaşayan Venezuela göze alamadığı bir kapışmaya şimdi hazırlanmak zorunda. Amerikancı patronlar hâlâ zenginler. Bu zenginlikten güç alıyorlar. Onları yoksullaştırmak şart! Zenginlerin olduğu yerde yoksulluğun kökünü kazımak mümkün olmuyor. Zenginlerin olduğu yerde, halkın temsilcisi siyasetçilerin de yoldan çıkarılması mümkün oluyor.

Venezuela devrimini tamamlamaya zorlanıyor. Emperyalistlere ve darbecilere karşı sadece bütün iktidarın değil bütün zenginliklerin halka verilmesi zorunlu görülüyor.

17 yıl sonra yeniden denenen darbe

2002 yılında Chavez’i devirmek için hamle yapmışlardı. Chavez’i esir aldılar, başkanlığı bırakmasını, istifasını imzalamasını istemişlerdi. Yine bir zengin çocuğu Chavez’in düşüşünü ve kendi başkanlığını ilan etmişti.

Chavez teslim olmadı. Halk Amerikancı patronların darbesine pabuç bırakmadı.

Sonunda Chavez kaçırıldığı yerden ülkesine geri döndü. Darbeci patron Kolombiya’ya kaçtı.

O zaman da halk düşmanlarının darbesini emperyalistler tanımıştı.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: