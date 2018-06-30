30 dilde yayın yapan Sputnik: Kürtçe yayını sonlandırmak zorundayız

30 dilde yayın yapan Rus haber ajansı Sputnik, Kürtçe yayınına son verdi. Sputnik'in eski çalışanları, Türkiye-Rusya ilişkilerinde iyileşme sağlanmasından sonra Rusya’nın, Türkiye’nin isteği üzerine Kürtçe yayınına son verdiğini iddia etti.

2014 yılının 10 Kasım’ında Rusya'nın Moskova kentinde yayın hayatına başlayan Sputnik Haber Ajansı Kürtçe, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Arapça, Çince gibi diller dahil olmak üzere 30’dan fazla dilde yayın yapıyordu. Sputnik yaptığı açıklama ile Kürtçe servisinin yayınını kapattığını duyurdu.

Sputnik, Kürtçe yayının durdurulmasına ilişkin kısa bir açıklama yayınladı.

Herhangi bir gerekçe gösterilmeyen açıklamada Sputnik'in Kürtçe yayını durdurmak zorunda olduğu bilgisine yer verildi.

Zorunluluğun ne olduğu belirtilmeyen açıklamada şu görüşler yer aldı: "Sevgili okurlarımız, size mümkün olan en iyi hizmeti verme odaklı çalışıyoruz, ancak Kürtçe haber servisimizin yayınını sonlandırmak zorundayız. Son gelişmelerden haberdar olmak için bölgenizdeki diğer Sputnik yayınlarını takip edebilirsiniz. Sputnik’i takip ettiğiniz için teşekkür ederiz."

TÜRKİYE'NİN KÜRTÇE YAYINI İSTEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Artı Gerçek'in haberine göre Kürtçe yayına son verileceği geçtiğimiz günlerde Sputnik Kürtçe servisi çalışanlarına açıklanmıştı.

Bu açıklamadan sonra Sputnik Kürtçe yayınının devam etmesi için imza kampanyası açılmış, birçok kişi de Sputnik Haber Ajansı'nın merkezine faks ve e-posta göndererek Kürtçe yayının devam etmesini istemişti.

Sputnik'in eski çalışanları, Türkiye ile Rusya ilişkilerinde iyileşme sağlanmasından sonra Rusya’nın, Türkiye’nin isteği üzerine Sputnik’in Kürtçe yayınına son verdiğini iddia ettiler.