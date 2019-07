21 gazetecilik örgütünden SETA açıklaması: Tam bir çılgınlık

21 gazetecilik örgütü, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'nın 'Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları' başlıklı raporunu kınadığını açıkladı.

Dünya çapında faaliyet gösteren 21 gazetecilik örgütü, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporunu kınadığını açıkladı.

RSF tarafından yapılan ve 21 gazetecilik örgütünün de imzası bulunan açıklamada, SETA'nın hükümete yakın bir kuruluş olduğu ve uluslararası medya kuruluşlarını hükümet aleyhinde yayın yapmakla suçladığı belirtildi.

SETA'nın 'akademik çalışma' görüntüsü altında sunduğu raporun "tam bir çılgınlık" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu çerçevede, gazeteci davalarını kapsayan, RSF tweetlerini veya Cumhuriyet veya Evrensel gibi gazetelerin haberlerini paylaşan gazeteciler, 'tutkulu bir hükümet karşıtı' olarak tanımlanıyor. RSF ve diğer imzacı örgütler, hedeflenen gazetecileri korkutmak amacıyla, aceleci hazırlanan ve gazetecilerin fişlenmesini amaçlayan bu kötü niyetli siyasi tartışmaları kınıyor. Bu çalışma, Türk toplumunu karakterize eden gerilim ve siyasi kutuplaşma bağlamında özellikle tehlikeli bir cadı avıdır. Bu raporda, çoğulculuğun imhasını hafifletmek için, uluslararası kuruluşların Türkiye'deki varlığını güçlendirdikleri bir dönemde uluslararası medyayı itibarsızlaştırma girişimini görmemek çok zor" denildi.

Açıklamaya imza atan örgütler şu şekilde: ARTICLE 19, ARTICOLO 21, Cartoonists Rights Network International (CRNI), Civic Space Studies Association, Committee to Protect Journalists (CPJ), English PEN, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Fédération Européenne des Journalistes (FEJ), Global Editors Network (GEN), Index on Censorship, International Press Institute (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), P24, PEN America, PEN Danemark, PEN International, PEN Norvège, PEN Suède, Reporters sans frontières (RSF), SEEMO, WAN-IFRA