Zülal Kalkandelen, kitapları getirilmediği için festivalden ayrıldı

Yazar Zülal Kalkandelen bir imza günü programının da yer aldığı Didim Altınkum Yazarlar Festivali’nden ayrıldığını duyurdu.
Kalkandelen, Kırmızı Kedi ve Remzi Yayınevi'nden çıkan kitaplarının festival standına getirilmemesi üzerine ayrıldığını belirttiği Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Didim Altınkum Yazarlar Festivali’ndeyim. Ne yazık ki İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri adlı kitabım ve Remzi Kitabevi’nden çıkan kitaplarım festival standına gelmemiş. Çok üzgünüm... Okuyuculardan özür dilerim. @krmzkedikitap @Remzikitabevi"
"Festivalden ayrıldım. İmza günü için gelip beni bulamayan okuyucu olursa şimdiden özür dilerim. Her yazar, kitabı çok satanlardan olmasa da, saygıyı hak eder."
Didim Altınkum Yazarlar Festivali’ndeyim. Ne yazık ki İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri adlı kitabım ve Remzi Kitabevi’nden çıkan kitaplarım festival standına gelmemiş. Çok üzgünüm... Okuyuculardan özür dilerim. @krmzkedikitap @Remzikitabevi
— Zülâl Kalkandelen Ⓥ (@veganzulal) 14 Ağustos 2018