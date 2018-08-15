Zülal Kalkandelen, kitapları getirilmediği için festivalden ayrıldı

Zülal Kalkandelen, yayınevlerinin kitaplarını getirmemesi üzerine Didim Altınkum Yazarlar Festivali’nden ayrıldı. Festivalde bir imza günü de olan Kalkandelen, Twitter'dan yaptığı açıklamada festivalden ayrıldığını duyurarak okurlarından özür diledi. Kalkandelen 'Her yazar, kitabı çok satanlardan olmasa da, saygıyı hak eder' dedi.

Haber Merkezi