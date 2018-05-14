Yönetmen Faik Ahmet Akıncı'ya polis saldırısı

Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, karakolda polislerin saldırısına maruz kaldı.

Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, karakolda polis saldırısına uğradı.

Sözcü'de yer alan habere göre, saldırı sonrası Akıncı savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, daha önce kaybolan köpeğinin İstanbul Kağıthane'deki Çağlayan Polis Karakolunda olduğu yönünde bilgi aldığını, bunun üzerine 9 Mayıs'ta karakola gittiğini aktardı.

İş yerinin bu karakola yakın bir yerde olduğunu söyleyen Akıncı, “Köpeğim nöbetçi kulübesinin yanında bağlıydı. Nöbetçiye köpeğin benim olduğunu sağlık karnesi ve diğer evraklarının mevcut olduğunu söyledim. O da bana bir başka kadının da aynı şeyleri söylediğini köpeğin kendisinin olduğunu aktardığını söyledi” dedi.

Dilekçeye göre polis, söz konusu kadını arayarak telefonu Akıncı'ya verdi. Telefonla görüşen Akıncı kadının polise köpeğin sahipli olduğunu söylediğini ancak polisin kendisini yanlış anlamış olabileceğini aktardığını söyledi. Daha sonra polise “Köpek benimdir. Köpeğimi verin gideyim” dediğini anlatan Akıncı, polisin köpeği kendisine teslim etmek istemediğini iddia etti. Bu durum üzerine “O zaman köpeği belediyeye teslim edin” diyen Akıncı ile polis arasında tartışma yaşandı.

Akıncı dilekçesinde olayı şöyle aktardı: “‘Bana ‘Çık buradan' diyerek üzerime gelip beni sürüklemeye başladı. Ben de kendisine bu üniformanın yakışmadığını söyledim. Savcılığa şikayet edeceğimi anlattım. Oradan ayrılıp adliyeye geleceğim sırada ismini bilmediğim bu polis barikatlardan atlayarak bana vurmaya ve süreklemeye başladı.”