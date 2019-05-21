Yoldaşımız Nâzım 25 Mayıs günü NHKM'de

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, komünist şair Nâzım Hikmet'i ölümünün 56. yılında düzenleyeceği etkinlikle anacak.
NHKM'den yapılan açıklamada etkinliğe ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
“Anlamak gideni ve gelmekte olanı” diyordu büyük insanlığın büyük şairi. Sanatsal üretiminin merkezine eşitliğin ve özgürlüğün, yurtseverliğin umudun ve barışın dizelerini yerleştiren Nâzım, sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni bir aydın kuşağının sözcülüğünü yaptı. Cumhuriyet’in kuruluşundan 50’li yıllardaki barış mücadelesine kadar sosyalizme olan inancı ve aydın sorumluluğuyla hareket etti. Partili kimliğini gururla taşıdı ve örgütlü olmaya duyduğu inançla “yürekte, kitapta ve sokakta yenebildi yalanı”.
Büyük şairimiz Nâzım Hikmet'i ölümünün 56. yılında dostlarıyla, yoldaşlarıyla anıyoruz.
Bu düzeni değiştireceğimize dair inancımız ve Nâzım’la aynı tarafta olmanın verdiği gurur ve haklılıkla tüm Nâzım dostlarına “bu davet bizim” diyoruz.
Şiirler:
Ender Yiğit
Panel:
Çağrı Kınıkoğlu
Mehmet Kuzulugil
Kaya Tokmakçıoğlu
Dinleti:
Gülcan Altan
Yapıcılar
Film Gösterimi:
Nâzım'ın Küba Seyahati