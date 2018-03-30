Yazılama Sohbetleri bu cumartesi NHKM'de

'Yazılama Sohbetleri'nin konuğu yazar Osman Sarı olacak.
31 Mart Cumartesi günü İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yeni çıkan kitabı "Ülkemin Kaçan Gönenci" üzerine Osman Sarı ve soL yazarı Gülay Dinçel'in katılacağı bir söyleşi düzenlenecek.
Yazarımız Osman Sarı 31 Mart Cumartesi günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Kadıköy'de yeni çıkan kitabı "Ülkemin Kaçan Gönenci" üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.
Saat: 15.00
Yer: Ruhi Su Salonu pic.twitter.com/a6bTbeZyOH
— Yazılama Yayınevi (@YazilamaYayin) 30 Mart 2018