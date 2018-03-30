Yazılama Sohbetleri bu cumartesi NHKM'de

Yazılama Yayınevi'nin düzenlediği 'Yazılama Sohbetleri' bu cumartesi Kadıköy NHKM'de gerçekleştirilecek. Etkinliğin konukları 'Ülkemin Kaçan Gönenci' adlı kitabıyla Osman Sarı ve soL yazarı Gülay Dinçel olacak.
Cuma, 30 Mart 2018 15:46

'Yazılama Sohbetleri'nin konuğu yazar Osman Sarı olacak.

31 Mart Cumartesi günü İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yeni çıkan kitabı "Ülkemin Kaçan Gönenci" üzerine Osman Sarı ve soL yazarı Gülay Dinçel'in katılacağı bir söyleşi düzenlenecek.

 