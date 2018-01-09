Yazar ve çevirmen Tektaş Ağaoğlu aramızdan ayrıldı

Rus edebiyatı ve marksist eserlerden yaptığı çevirilerle tanınan Tektaş Ağaoğlu yaşamını yitirdi.

Yazar ve çevirmen Tektaş Ağaoğlu, İstanbul Şişli’deki Amerikan Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi. Dostoyevski, Şolohov, Remarque, Charles Dickens gibi yazarların kitaplarını Türkçeye kazandıran Ağaoğlu, çeviri ve yazıları nedeniyle cezaevinde kalmış, 1980 yılında İsviçre’de sürgünde yaşamıştı.

ÇEVİRİLERİ YÜZÜNDEN TUTUKLANDI!

1973 yılında Marx ve Engels'ten seçerek derlediği 'Politika ve Fel­sefe' adlı yapıtı 142. maddeye aykırı görülerek tutuklanan Ağaoğlu yedi buçuk yıl hapse mahkum edilmiş, beş ay tutuklu kalmıştı.

Tektaş Ağaoğlu, 1934 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimi­ni Ankara Atatürk Lisesinde, yükseköğrenimini İngiltere’de Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Yazın dünyasına 'Ölümden Hayata' adlı öykü ki­tabı ile girdi. Ağaoğlu, çalışmalarını çeviri alanında yoğunlaş­tırdı. Dostoyevski, Şolohov, Remarque’ın yapıtlarını çevirdi. Marx ve Engels’ten seçerek derlediği 'Politika ve Fel­sefe' adlı yapıtı 142. maddeye aykırı görülerek tutuklandı. Yedi buçuk yıl hapse mahkum edildi, beş ay tutuklu kaldı. Dava temyiz aşamasındayken af yasasıyla düştü.

1975’te Gerçek gazetesi sorumlu müdürüyken 12 Mart dönemi sıkıyönetim mahke­mesi kararlarına ilişkin bir yazı nedeniyle bir yıl hapse mahkum edildi.

Ant, Cumhuriyet, Yeni Ortam dergi ve gazetelerinde sosyalist öğretinin genel ve güncel sorunlarını inceleyen yazılar yayımladı. İlke, Kitle, Birlik, Gerçek adlı gazete ve dergilerde yazdı.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Birleşik Sosyalist Parti’de yöneticilik yaptı. 1980′li yılları İsviçre’de geçirdi. Çok sayıda gazete ve dergide yazıları yayımlanan Ağaoğlu, BBC Radyosu’nda da redaktör olarak çalışmıştı.